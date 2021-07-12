Джерело - ФБУ.
Баскетболістка збірної України Міріам Уро-Ніле продовжить кар`єру у швейцарському клубі Ньон.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Останнього сезону Уро-Ніле виступала в складі Київ-Баскета. Зіграла в Суперлізі 33 матчі. У середньому набирала 17,3 очка, 7 підбирань, 1,9 передачі за поєдинок.
Ньон останнього сезону фінішував шостим у регулярному чемпіонаті Швейцарії та поступився Геліосу в 1/4 фіналу плей-оф.
Хакім Салем до контракту з Ньоном очолював жіночі національні збірні Нідерландів з класичного та з баскетболу 3х3. Також очолював жіночу баскетбольну академію в Нідерландах.
Раніше, Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті.