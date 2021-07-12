 Баскетболістка збірної України буде грати у чемпіонаті Швейцарії | Баскетбол | Champion.com.ua
Збірна Італії здолала Англію та виграла Євро-2020
Сьогодні 00:55 6180 1
Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Сьогодні 14:47 213
Футбол переміг: Збірна Італії у драматичному матчі здобула титул чемпіона Європи
Сьогодні 13:10 520
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 11:32 1247
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Сьогодні 09:58 119472
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 01:35 25127
Визначився найкращий гравець фіналу Євро-2020
Сьогодні 01:23 1141
Доннарумма - найкращий гравець Євро-2020
Сьогодні 01:12 1261
Євро-2020. Італія - Англія 1:1 (3:2 по пенальті). Як це було
Сьогодні 00:54 21136
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 23200
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 13:01 1311
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 12:21 2410
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
Вчора 11:22 2968
Мессі розплакався після фінального свистка у фіналі Кубка Америки
Мессі розплакався після фінального свистка у фіналі Кубка Америки Valeriy Ruchka
Вчора 10:11 3498
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 09:50 1030
Прямі трансляції
Навколо спорту

Баскетболістка збірної України буде грати у чемпіонаті Швейцарії

Сьогодні 14:41 295 0
Уро-Ніле уклала угоду з Ньоном
Баскетболістка збірної України буде грати у чемпіонаті Швейцарії
#Швейцарія

Джерело - ФБУ.

Баскетболістка збірної України Міріам Уро-Ніле продовжить кар`єру у швейцарському клубі Ньон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнього сезону Уро-Ніле виступала в складі Київ-Баскета. Зіграла в Суперлізі 33 матчі. У середньому набирала 17,3 очка, 7 підбирань, 1,9 передачі за поєдинок.

Ньон останнього сезону фінішував шостим у регулярному чемпіонаті Швейцарії та поступився Геліосу в 1/4 фіналу плей-оф.

Хакім Салем до контракту з Ньоном очолював жіночі національні збірні  Нідерландів з класичного та з баскетболу 3х3. Також очолював жіночу баскетбольну академію в Нідерландах.

Раніше, Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті.

Коментарі ()