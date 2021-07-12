Уро-Ніле уклала угоду з Ньоном

Джерело - ФБУ.

Баскетболістка збірної України Міріам Уро-Ніле продовжить кар`єру у швейцарському клубі Ньон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнього сезону Уро-Ніле виступала в складі Київ-Баскета. Зіграла в Суперлізі 33 матчі. У середньому набирала 17,3 очка, 7 підбирань, 1,9 передачі за поєдинок.

Ньон останнього сезону фінішував шостим у регулярному чемпіонаті Швейцарії та поступився Геліосу в 1/4 фіналу плей-оф.

Хакім Салем до контракту з Ньоном очолював жіночі національні збірні Нідерландів з класичного та з баскетболу 3х3. Також очолював жіночу баскетбольну академію в Нідерландах.

Раніше, Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті.