Київ-Баскет підписав американського захисника

Вудсон до України перебрався зі Швеції

Київ-Баскет досягнув згоди з 27-річним американським захисником Ейвері Вудсоном, який минулого сезону захищав кольори шведського Бораса.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Ейвері має солідний досвід виступів у Європі, провівши вже чотири повноцінні сезони у європейських чемпіонатах. Зокрема, Вудсон виступав у першості Греції за Паніоніос, згодом провів два сезони у Фінляндії, а останнього року перебрався до чемпіонату Швеції.

Нагадаємо, визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів.