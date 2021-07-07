Визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - ukrbasket.net.
ФІБА провела жеребкування прийдешнього сезону Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє ФБУ.
Чемпіон України Прометей стартуватиме у чвертьфіналі кваліфікації поєдинком проти болгарського Левськи. У іншій парі цього відбіркового турніру зійдуться ізраїльський Хапоель з Ейлату та російська Парма.
У півфіналі кваліфікації переможець пари Прометей – Левськи виходить на чеську Опаву. Переможець пари Хапоель – Парма зіграє проти французького Ле Мана.
Кваліфікація баскетбольної Ліги чемпіонів розпочнеться 13 вересня, регулярний чемпіонат - 4 жовтня.
На груповому етапі регулярного сезону переможець кваліфікаційного турніру за участі Прометея гратиме в групі А з іспанським Тенерифе, італійським Динамо Сассарі та німецьким Людвігсбургом.
Нагадаємо, Прометей виграв фінальну серію української Суперліги у Запоріжжя і став чемпіоном сезону 2020/21. Це дало команді право подати заявку на участь у Лізі чемпіонів.