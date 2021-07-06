Прометей підписав центрового Запоріжжя

У минулому сезоні Тихонов у середньому набирав 9,5 очок

Джерело - БК Прометей.

БК Прометей уклав контракт з українським центровим Дмитром Тихоновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, у сезоні 2020/2021 він грав у складі БК Запоріжжя.

Кар'єра Тихонова: БК Хімік Южне (2009-2013), БК Київ (2013), БК Полiтехнiка-Галичина Львiв (2013-2014), БК Лучеськ-Унiверситет (2013-2014), БК Кривбасбаскет (2015-2016), БК Черкаськi Мавпи (2016-2017), БК БIПА Одеса (2017-2018), БК Барси Атирау, Казахстан (2018-2019), БК Харкiвськi Соколи (2019-2020), БК Запорiжжя (2020-2021).

Раніше, Прометей дізнався потенційних суперників у Лізі чемпіонів.