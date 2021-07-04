БК Запоріжжя підписав першого легіонера

Новачком української команди став канадський захисник

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя підписав 24-річного канадського захисника Ясіна Джозефа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кар`єру гравця починав у команді Карлтонського університету - найсильнішу за останні десятиліття в студентському баскетболі Канади.

Останнього сезону в студентській лізі Канади Джозеф набирав у середньому 13,2 очка, 4 підбирання та 3 асисти за 22 хвилини на майданчику.

Минулий сезон став першим для Ясіна у європейській кар’єрі. Грав у чемпіонаті Нідерландів за БК Ландстет Хаммерс (Зволле). У півфінальній серії плей-оф його команда поступилася майбутньому чемпіону з Лейдена з рахунком 1:2.

У Нідерландах Ясін Джозеф набирав у середньому 12,4 очка, 5,2 підбирання та 3,8 асисти за 28 хвилин на майданчику.

Нагадаємо, Прометей планує організувати матчі Ліги чемпіонів у Запоріжжі.