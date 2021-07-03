БК Запоріжжя продовжив контракт із капітаном

Джерело - ФБУ.
Олександр Сізов залишається у БК Запоріжжя, який під керівництвом Станіслава Овдєєнка розпочинає комплектацію до нового сезону Суперліги 2021/22.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У минулому сезоні капітан БК Запоріжжя провів 50 матчів, у яких в середньому набирав 9,3 очка + 3,4 підбирання за 28 хвилин ігрового часу.
До приїзду в Запоріжжя три сезони своєї баскетбольної кар’єри Сізов захищав кольори БК Дніпро, з яким окрім чемпіонства, здобув срібні нагороди сезону та двічі поспіль був володарем Кубка України.
До цього Олександр Сізов грав у таких клубах української Суперліги як БК Хімік, Миколаїв та БК Черкаські Мавпи. Протягом своєї кар’єри долучався до лав молодіжної та національної збірної України з баскетболу та з баскетболу 3х3.