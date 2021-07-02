БК Запоріжжя визначився з новим головним тренером

Джерело - fbu.ua.
До наступного сезону БК Запоріжжя готуватиме асистент колишнього керманича Станіслав Овдєєнко.
Про це повідомляє пресслужба БУ.
Нагадаємо, Валерій Плеханов, з яким запоріжці минулого сезону дійшли до фіналу плей-оф Суперліги, очолив Харківських Соколів.
Минулий сезон, у якому Овдєєнко працював у тренерському штабі Плеханова, був для нього другим після завершення професіональної ігрової кар’єри. До того, 2019 року він разом з командою виборов у статусі її капітана бронзові нагороди Суперліги.