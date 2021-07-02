БК Запоріжжя визначився з новим головним тренером

З командою працюватиме асистент колишнього головного тренера Валерія Плеханова

До наступного сезону БК Запоріжжя готуватиме асистент колишнього керманича Станіслав Овдєєнко.

Про це повідомляє пресслужба БУ.

Нагадаємо, Валерій Плеханов, з яким запоріжці минулого сезону дійшли до фіналу плей-оф Суперліги, очолив Харківських Соколів.

Минулий сезон, у якому Овдєєнко працював у тренерському штабі Плеханова, був для нього другим після завершення професіональної ігрової кар’єри. До того, 2019 року він разом з командою виборов у статусі її капітана бронзові нагороди Суперліги.