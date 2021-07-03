Пустовий продовжить виступи в чемпіонаті Іспанії

Джерело - ФБУ.
Центровий збірної України Артем Пустовий уклав угоду з Гран Канарією та продовжить виступи в чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Термін угоди розраховано на один сезон.
Пустовий виступає в Іспанії останні 6 років. Минулого сезону відіграв у складі Барселони останній сезон трирічного контракту. У середньому набирав 7,8 очка, 3,2 підбирання. У складі Барселони Пустовий виграв чемпіонат та Кубок Іспанії.
Гран Канарія наступного сезону виступатиме в Єврокубку.
Нагадаємо, Пустовий залишив Барселону.