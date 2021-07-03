 Пустовий продовжить виступи в чемпіонаті Іспанії | Баскетбол | Champion.com.ua
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому
Сьогодні 11:10 7490
Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:00 4909 1
Євро-2020. Збірна України - збірна Англії: матч-центр
Сьогодні 15:59 5002
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020
Сьогодні 15:25 266
Україна - Англія: анонс і прогноз чвертьфінального матчу
Сьогодні 14:14 6161
Павелко: Футболісти отримають максимальні премії за Євро-2020
Сьогодні 13:09 808
Ломаченко обігнав Усика у рейтингу Р4Р
Сьогодні 11:54 834
Іванісеня перейде до російського клубу
Сьогодні 11:24 1114
Євро-2020. Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу. LIVE
Сьогодні 11:08 1479
У Великій Британії телеведуча порівняла футболку збірної України з брудною плямою
Сьогодні 08:08 48033 11
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 15:56 123
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020
Манчіні переграв Мартінеса та вивів Італію до півфіналу Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 15:25 250
Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України
Гол Коноплянки в ворота збірної Англії - найкращий в історії збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:58 483
Героям слава! Віталій Кличко побажав успіху збірній України
Героям слава! Віталій Кличко побажав успіху збірній України Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:52 205
Відео дня. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу після перемоги над Бельгією
Відео дня. Збірна Італії підтримала травмованого Спінаццолу після перемоги над Бельгією Стас Лысак
Сьогодні 12:45 232
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:10 7458
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії Андрій Твердохліб
Вчора 13:56 2516 1
Маліновський дав інтерв'ю українською мовою
Маліновський дав інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
Вчора 13:15 46272 6
Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич
Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич Стас Лысак
Вчора 12:00 2394
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки Стас Лысак
Вчора 10:00 431
Євро-2020. Англії вистачить потужності, щоб відправити Україну додому
Євро-2020. Англії вистачить потужності, щоб відправити Україну додому Стас Лысак
Вчора 09:00 980
Польські коментатори збожеволіли від переможного голу Довбика
Польські коментатори збожеволіли від переможного голу Довбика Андрій Твердохліб
01.07.2021 23:56 58289
Вибратися з дна: як збірна України виступала на Євро-2020
Вибратися з дна: як збірна України виступала на Євро-2020 Стас Лысак
01.07.2021 23:49 723
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України Андрій Твердохліб
01.07.2021 22:36 1041 1
Дякуємо! Уболівальники овацією зустріли збірну України в Римі
Дякуємо! Уболівальники овацією зустріли збірну України в Римі Андрій Твердохліб
01.07.2021 22:12 1215
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
01.07.2021 13:53 4293 2
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
01.07.2021 12:33 4330
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
30.06.2021 22:08 948
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
30.06.2021 21:04 3983
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
30.06.2021 15:54 304
Прямі трансляції
Навколо спорту

Пустовий продовжить виступи в чемпіонаті Іспанії

Сьогодні 14:40 155 0
Центровий збірної України уклав угоду з Гран Канарією
Пустовий продовжить виступи в чемпіонаті Іспанії
#Пустовий

Джерело - ФБУ.

Центровий збірної України Артем Пустовий уклав угоду з Гран Канарією та продовжить виступи в чемпіонаті Іспанії. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін угоди розраховано на один сезон.

Пустовий виступає в Іспанії останні 6 років. Минулого сезону відіграв у складі Барселони останній сезон трирічного контракту. У середньому набирав 7,8 очка, 3,2 підбирання. У складі Барселони Пустовий виграв чемпіонат та Кубок Іспанії.

Гран Канарія наступного сезону виступатиме в Єврокубку.

Нагадаємо, Пустовий залишив Барселону.

Коментарі ()