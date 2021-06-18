Пустовий залишив Барселону

Артем Пустовий влітку змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Артем Пустовий покинув Барселону.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Пора прощатися з цим клубом, спасибі всім. Тут у нас багато хороших спогадів і тут ми знайшли багато друзів. Прийшов час для наступного випробування", - розповів Пустовий.

Пустовий виступав за Барселону з 2018 року, зігравши в цілому 80 матчів в іспанських турнірах і Євролізі. У сезоні ACB-20/21 він набирав в середньому 7,8 очка і 3,2 підбору, проводячи по 14,5 хвилини за гру.

Раніше, Пустовий став чемпіоном Іспанії у складі Барселони.