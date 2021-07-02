Плеханов очолив Харківських Соколів

Тренер змінив команду після того, як вийшов у фінал із Запоріжжям

Джерело - ФБУ.

Валерій Плеханов став новим головним тренером Харківських Соколів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Досвідчений фахівець підписав контракт за схемою 3+2.

Новий керманич Соколів має багаторічний досвід роботи в українському баскетболі. Останні роки він очолював БК Запоріжжя, з яким вигравав регулярний чемпіонат та ставав бронзовим призером у сезоні 2018/2019. А минулого року вийшов у фінал Суперліги, де поступився лише Прометею.

До Запоріжжя Плеханов тренував Кривбас, з яким завоював бронзові медалі сезону 2015/2016. Також працював із БК ДніпроАзот та БК Донецьк, який теж виводив у фінал Суперліги у сезоні 2013/2014.

Новий тренер вже приступив до своїх обов'язків і розпочав формування складу команди на наступний сезон.

Раніше, Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах.