БК Тернопіль підписав українського захисника

Джерело - fbu.ua.
БК Тернопіль досяг угоди з українським захисником Ігорем Бояркіним.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Минулого сезону 26-річний баскетболіст виступав у складі Харківських Соколів. Зіграв 36 поєдинків у Суперлізі Паріматч. У середньому набирав 7,4 очка, 2,7 підбирання та 4,9 передачі. За асистами Бояркін був лідером харків’ян.
Раніше захисник виступав за Черкаські Мавпи, у складі яких виборов чемпіонський титул 2018 року.
Також виступав за Донецьк, Говерлу та Кривбас.
Раніше, Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах.