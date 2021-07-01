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БК Тернопіль підписав українського захисника

Сьогодні 15:40 180 0
Новачком команди став Ігор Бояркін
БК Тернопіль підписав українського захисника
#Тернопіль, #Бояркін

Джерело - fbu.ua.

БК Тернопіль досяг угоди з українським захисником Ігорем Бояркіним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону 26-річний баскетболіст виступав у складі Харківських Соколів. Зіграв 36 поєдинків у Суперлізі Паріматч. У середньому набирав 7,4 очка, 2,7 підбирання та 4,9 передачі. За асистами Бояркін був лідером харків’ян.

Раніше захисник виступав за Черкаські Мавпи, у складі яких виборов чемпіонський титул 2018 року.

Також виступав за Донецьк, Говерлу та Кривбас.

Раніше, Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах.

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