Спеціаліст змінить на посту Куріліонокаса

Головний тренер Запоріжжя Валерій Плеханов може очолити Харківських Соколів.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Офіційне підтвердження призначення фахівця очікується найближчими днями.

Плеханов був головним тренером Запоріжжя 4,5 сезону. Під його керівництвом команда в минулому сезоні стала срібним призером Суперліги, в 2018/19 - бронзовим.

Раніше фахівець очолював Донецьк і Кривбас.

З січня цього року харківський клуб тренує литовський фахівець Ренатас Куріліонокас.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.