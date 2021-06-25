Тернопіль продовжив угоду із Забірченком

Фахівець третій сезон очолюватиме тернопільців на тренерській посаді

Джерело - ФБУ.

БК Тернопіль продовжив ще на сезон угоду з головним тренером команди Дмитром Забірченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Колишній капітан збірної України очолює тернопільців з 2018 року, коли вони виступали ще в Вищій лізі чемпіонату України.

Минулого сезону Тернопіль на чолі з Забірченком дебютував в Суперлізі. Команда у підсумку фінішувала п`ятою в регулярному чемпіонаті та поступилася в трьох матчах Запоріжжю в чвертьфіналі плей-оф.

Напередодні Виконком ФБУ затвердив Дмитра Забірченка на посаді головного тренера головного тренера чоловічої збірної України U-18.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.