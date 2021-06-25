 Тернопіль продовжив угоду із Забірченком | Баскетбол | Champion.com.ua
Цуренко вийшла до основної сітки Вімблдону
Вчора 20:24 2064
Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE
Сьогодні 14:51 385
Манчестер Сіті за 100 млн фунтів узгодив трансфер Гріліша
Сьогодні 14:14 1222
Вест Гем хоче позбутися Ярмоленка
Сьогодні 08:39 2005
Монреаль переміг Вегас та вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:12 493
Джошуа: Я маю перемогти Усика, адже у мене немає іншого виходу
Вчора 23:56 1809
Бразильський нападник залишив київське Динамо
Вчора 21:24 1658
Президент УЄФА пояснив рішення щодо скасування правила виїзного голу
Вчора 20:54 4354
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 18:23 2423
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
Вчора 17:54 1186
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тернопіль продовжив угоду із Забірченком

Сьогодні 16:11 236 0
Фахівець третій сезон очолюватиме тернопільців на тренерській посаді
Тернопіль продовжив угоду із Забірченком
#Тернопіль

Джерело - ФБУ.

БК Тернопіль продовжив ще на сезон угоду з головним тренером команди Дмитром Забірченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Колишній капітан збірної України очолює тернопільців з 2018 року, коли вони виступали ще в Вищій лізі чемпіонату України.

Минулого сезону Тернопіль на чолі з Забірченком дебютував в Суперлізі. Команда у підсумку фінішувала п`ятою в регулярному чемпіонаті та поступилася в трьох матчах Запоріжжю в чвертьфіналі плей-оф.

Напередодні Виконком ФБУ затвердив Дмитра Забірченка на посаді головного тренера головного тренера чоловічої збірної України U-18.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.

Коментарі ()