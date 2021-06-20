Захисник Будівельника перебрався до чемпіонату Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Американський захисник Реджі Джонсон покинув київський Будівельник заради виступів у чемпіонаті Німеччини.
Про це повідомляє BIG Management.
Джонсон виступав за команду зі столиці України з жовтня минулого року. Нова команда американця - Міттельдойчер.
У лютому Реджі раз був визнаний кращим гравцем тижня в українській Суперлізі, коли набрав 49 очок в двох матчах з Прометеєм.
Відзначимо, що вчора кияни підсилили свій захист, підписавши ексгравця Київ-Баскета і Запоріжжя Юрія Кондракова.
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Минулий сезон Будівельник закінчив в першому раунді плей-офф, програвши Дніпру за сумою п'яти матчів. Чемпіоном став Прометей.