Кондраков став гравцем Будівельника

Український захисник повертається до столиці

Джерело - Чемпіон.

Будівельник розпочав підготовку до нового баскетбольного сезону та підписав першого новобранця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новачком клубу став Юрій Кондраков.

Останній сезон 25-річний захисник грав за Одесу і став одним з найкращих українських баскетболістів. В середньому за гру він набирав 14,3 очка і робив 4,3 передачі за 29,3 хвилини в середньому за гру.

Також він грав за Запоріжжя і Київ-Баскет.

Відзначимо, що контракт з Будівельником на наступний сезон має лише Олександр Кобець.

Нагадаємо, Пустовий залишив Барселону.