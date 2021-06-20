Кондраков став гравцем Будівельника

Джерело - Чемпіон.
Будівельник розпочав підготовку до нового баскетбольного сезону та підписав першого новобранця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новачком клубу став Юрій Кондраков.
Останній сезон 25-річний захисник грав за Одесу і став одним з найкращих українських баскетболістів. В середньому за гру він набирав 14,3 очка і робив 4,3 передачі за 29,3 хвилини в середньому за гру.
Також він грав за Запоріжжя і Київ-Баскет.
Відзначимо, що контракт з Будівельником на наступний сезон має лише Олександр Кобець.
Нагадаємо, Пустовий залишив Барселону.