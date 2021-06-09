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Індіана звільнила головного тренера

Сьогодні 23:44 57 0
Минулого року він дебютував в якості головного тренера у НБА
Індіана звільнила головного тренера
#Бйоркгрен, #Індіана, #НБА

Джерело - sportarena.com.

Клуб НБА Індіана звільнив головного тренера Нейта Бйоркгрена.

Про це повідомляє The Athletic.

Американець був призначений перед початком минулого сезону і вперше став головним тренером на рівні НБА. Під його керівництвом Пейсерс виграли 34 з 72 матчів регулярного чемпіонату.

Бйоркгрен раніше працював асистентом в Фініксі і Торонто, якому допоміг стати чемпіоном Асоціації у 2019 році.

Індіана завершила сезон у другому раунді плей-ін-турніру, розгромно програвши Вашингтону (115:142).

Нагадаємо, за підсумками регулярного чемпіонату наставника Нью-Йорк Нікс Тома Тібодо визнали найкращим тренером сезону в НБА.

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