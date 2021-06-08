У НБА назвали найкращого тренера року

Тібодо вдруге отримав дану нагороду

Джерело - Чемпіон.

Найкращим тренером регулярного чемпіонату НБА сезону 2020/21 років став наставник Нью-Йорк Нікс Том Тібодо, який в сезоні 2010-2011 домагався аналогічного визнання в статусі коуча Чикаго.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тібодо вперше за 8 років вивів Нью-Йорк в плей-оф - з показником 41-31 Нікс зайняли четверте місце в Східній конференції, але в першому раунді пост-сезону програли Атланті.

У голосуванні Тібодо набрав 351 очко і на 11 балів випередив наставника Фінікса Монті Вільямса. ТОП-3 замкнув головний тренер Юти Куїн Снайдер.

Раніше, Бруклін знову обіграв Мілвокі, Фінікс розібрався з Денвером у плей-оф НБА.