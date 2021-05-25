Кларксон - найкращий шостий гравець НБА

Кларксон вперше отримав таку нагороду

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник Юти Джордан Кларксон визнаний найкращим шостим гравцем НБА сезону-2020/21.

Про це повідмоляє пресслужба ліги.

28-річний баскетболіст отримав 65 голосів за перше місце і набрав 407 очок у голосуванні 100 спортивних журналістів.

Кларксон вперше в кар'єрі отримав цю нагороду, а також став першим гравцем в історії франшизи Джаз, який був відзначений званням найкращого запасного гравця сезону.

Кларксон в середньому набирав 18,4 очка, 4,0 підбору і 2,5 передачі за 26,7 хвилини в 68 іграх регулярного чемпіонату. При цьому 67 ігор він починав з лавки.

Нагадаємо, стали відомі всі претенденти на нагороди за підсумками сезону в НБА.