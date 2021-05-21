Стали відомі всі претенденти на нагороди за підсумками сезону в НБА

Джерело - isport.ua.
Національна баскетбольна асоціація (НБА) напередодні старту плей-оф назвала всіх претендентів на нагороди за підсумками нинішнього сезону.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Так, кандидатами на приз MVP стали Стеф Каррі (Голден Стейт), Нікола Йокич (Денвер) і Джоел Ембіід (Філадельфія).
Тренер року:
Куїн Снайдер (Юта);
Том Тібідо (Нью-Йорк);
Монті Вільямс (Фінікс).
Самий прогресуючий гравець сезону:
Джером Грант (Детройт);
Майкл Портер (Денвер);
Джуліус Рендл (Нью-Йорк).
Новачок року:
Ламела Болл (Шарлотт);
Ентоні Едвардс (Міннесота);
Тайріз Халібертон (Сакраменто).
Найкращий гравець в захисті (Містер замок):
Руді Гобер (Юта);
Дреймонд Грін (Голден Стейт);
Бен Сіммонс (Філадельфія).
Найкращий шостий гравець:
Джо Інглс (Юта);
Джордан Кларсон (Юта);
Деррік Роуз (Нью-Йорк).
Переможця в кожній номінації НБА буде повідомляти протягом плей-оф, який стартує 22 травня.