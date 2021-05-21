Стали відомі всі претенденти на нагороди за підсумками сезону в НБА

Переможця в кожній номінації НБА буде повідомляти протягом плей-оф

Національна баскетбольна асоціація (НБА) напередодні старту плей-оф назвала всіх претендентів на нагороди за підсумками нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Так, кандидатами на приз MVP стали Стеф Каррі (Голден Стейт), Нікола Йокич (Денвер) і Джоел Ембіід (Філадельфія).

Тренер року:

Куїн Снайдер (Юта);

Том Тібідо (Нью-Йорк);

Монті Вільямс (Фінікс).

Самий прогресуючий гравець сезону:

Джером Грант (Детройт);

Майкл Портер (Денвер);

Джуліус Рендл (Нью-Йорк).

Новачок року:

Ламела Болл (Шарлотт);

Ентоні Едвардс (Міннесота);

Тайріз Халібертон (Сакраменто).

Найкращий гравець в захисті (Містер замок):

Руді Гобер (Юта);

Дреймонд Грін (Голден Стейт);

Бен Сіммонс (Філадельфія).

Найкращий шостий гравець:

Джо Інглс (Юта);

Джордан Кларсон (Юта);

Деррік Роуз (Нью-Йорк).

Переможця в кожній номінації НБА буде повідомляти протягом плей-оф, який стартує 22 травня.