Визначилися всі учасники плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

Мемфіс Гріззліс перемогли в овертаймі матчу плей-ін Голден Стейт Ворріорз і стали останнім учасником плей-оф. Вашингтон Олексія Леня в першому раунді матчів навиліт зіграє з Філадельфією.

Матчі плей-оф стартують уже сьогодні, 22 травня.

Західна конференція

Юта (1-й посів) - Мемфіс (8-й посів)

Кліпперс (4) - Даллас (5)

Денвер (3) - Портленд (6)

Фінікс (2) - Лейкерс / Голден Стейт (7)

Східна конференція

Філадельфія (1) - Вашингтон (8)

Нью-Йорк (4) - Атланта (5)

Мілуокі (3) - Майамі (6)

Бруклін (2) - Бостон (7)

Напередодні НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди регулярного сезону 2020/21.