Визначилися всі учасники плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Мемфіс Гріззліс перемогли в овертаймі матчу плей-ін Голден Стейт Ворріорз і стали останнім учасником плей-оф. Вашингтон Олексія Леня в першому раунді матчів навиліт зіграє з Філадельфією.
Матчі плей-оф стартують уже сьогодні, 22 травня.
Західна конференція
Юта (1-й посів) - Мемфіс (8-й посів)
Кліпперс (4) - Даллас (5)
Денвер (3) - Портленд (6)
Фінікс (2) - Лейкерс / Голден Стейт (7)
Східна конференція
Філадельфія (1) - Вашингтон (8)
Нью-Йорк (4) - Атланта (5)
Мілуокі (3) - Майамі (6)
Бруклін (2) - Бостон (7)
Напередодні НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди регулярного сезону 2020/21.