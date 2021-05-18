 У НБА вперше відбудеться турнір плей-ін: розклад і структура | Баскетбол | Champion.com.ua
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У НБА вперше відбудеться турнір плей-ін: розклад і структура

Сьогодні 19:39 2885 0
У НБА вперше відбудеться турнір плей-ін: розклад і структура

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні вранці за київськи часом завершився регулярний чемпіонат НБА. Проте відомі не всі пари плей-оф: уперше в історії команди, які посіли місця з 7 по 10 в своїх конференціях зіграють турнір плей-ін. Тому перші та другі команди конференцій чекають на свої суперників.

Структура турніру

У турнірі плей-ін пари сформовані таким чином: 7 зіграє з 8, а 9 з 10. Переможець першої пари автоматично отримає 7-й посів. Переможений у першій парі зіграє з переможцем другої пари та визначить останню восьму команду в конференціях.

Західна конференція

20 травня. Лос-Анджелес Лейкерс (7) - Голден Стейт Ворріорз (8)

20 травня. Мемфіс Гріззліс (9) - Сан-Антоніо Сперз (10)

Східна конференція

19 травня. Бостон Селтікс (7) - Вашингтон Візардз (8)

19 травня. Індіана Пейсерс (9) - Шарлотт Горнетс (10)

Вирішальні матчі за останню путівку в плей-оф відбудуться 21 (Схід) і 22 (Захід) травня за Києвом.

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