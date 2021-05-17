 Визначилися пари плей-оф НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Визначилися пари плей-оф НБА

Сьогодні 12:28 223 0
Плей-оф стартує 22 травня.
Визначилися пари плей-оф НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, завершився регулярний чемпіонат НБА. 

Стали відомі всі пари плей-оф за винятком тих, які визначаться за підсумками турніру плей-ін (18-21 травня).

Плей-оф стартує 22 травня.

Західна конференція

Юта (1-й посів) - Мемфіс / Сан-Антоніо / Лейкерс / Голден Стейт (8-й посів)

Кліпперс (4) - Даллас (5)

Денвер (3) - Портленд (6)

Фінікс (2) - Лейкерс / Голден Стейт (7)

Східна конференція

Філадельфія (1) - Індіана / Шарлотт / Бостон / Вашингтон (8)

Нью-Йорк (4) - Атланта (5)

Мілуокі (3) - Майамі (6)

Бруклін (2) - Бостон / Вашингтон (7)

Нагадаємо, Вашингтон з Ленем переміг Шарлотт.

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