Визначилися пари плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 травня, завершився регулярний чемпіонат НБА.
Стали відомі всі пари плей-оф за винятком тих, які визначаться за підсумками турніру плей-ін (18-21 травня).
Плей-оф стартує 22 травня.
Західна конференція
Юта (1-й посів) - Мемфіс / Сан-Антоніо / Лейкерс / Голден Стейт (8-й посів)
Кліпперс (4) - Даллас (5)
Денвер (3) - Портленд (6)
Фінікс (2) - Лейкерс / Голден Стейт (7)
Східна конференція
Філадельфія (1) - Індіана / Шарлотт / Бостон / Вашингтон (8)
Нью-Йорк (4) - Атланта (5)
Мілуокі (3) - Майамі (6)
Бруклін (2) - Бостон / Вашингтон (7)
Нагадаємо, Вашингтон з Ленем переміг Шарлотт.