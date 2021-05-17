 Оклахома Михайлюка перемогла Кліпперс та інші результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Вашингтон з Ленем переміг Шарлотт, Оклахома Михайлюка переграла Кліпперс. Результати матчів НБА

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Вашингтон з Ленем переміг Шарлотт, Оклахома Михайлюка переграла Кліпперс. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, відбувся останній ігровий день регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
17 травня

Нью-Йорк – Бостон 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)

Вашингтон – Шарлотт 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)

Торонто – Індіана 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)

Сан-Антоніо – Фінікс 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)

Голден Стейт – Мемфіс 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)

Атланта – Х'юстон 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)

Бруклін – Клівленд 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)

Філадельфія – Орландо 128:117 (32:26, 28:39, 39:25, 29:27)

Детройт – Маямі 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)

Чикаго – Мілуокі 118:112 (33:23, 22:31, 36:31, 27:27)

Міннесота – Даллас 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)

Новий Орлеан – Лейкерс 98:110 (28:36, 31:27, 17:28, 22:19)

Оклахома-Сіті – Кліпперс 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)

Портленд – Денвер 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)

Сакраменто – Юта 99:121 (25:28, 24:36, 24:33, 26:24)

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