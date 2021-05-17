Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 травня, відбувся останній ігровий день регулярного чемпіонату НБА.
Нью-Йорк – Бостон 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)
Вашингтон – Шарлотт 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)
Торонто – Індіана 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)
Сан-Антоніо – Фінікс 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)
Голден Стейт – Мемфіс 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)
Атланта – Х'юстон 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)
Бруклін – Клівленд 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)
Філадельфія – Орландо 128:117 (32:26, 28:39, 39:25, 29:27)
Детройт – Маямі 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)
Чикаго – Мілуокі 118:112 (33:23, 22:31, 36:31, 27:27)
Міннесота – Даллас 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)
Новий Орлеан – Лейкерс 98:110 (28:36, 31:27, 17:28, 22:19)
Оклахома-Сіті – Кліпперс 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)
Портленд – Денвер 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)
Сакраменто – Юта 99:121 (25:28, 24:36, 24:33, 26:24)