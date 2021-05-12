Київ-Баскет переміг Черкаських Мавп у плей-оф Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги зустрічалися Київ-Баскет та Черкаські Мавпи.
Київська команда святкувала впевнену перемогу з перевагою у 20 очок.
Київ-Баскет - Черкаські Мавпи 26:19, 22:19, 19:17, 24:16
Київ-Баскет: Близнюк 22 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення, Коренюк 14 + 10 підбирань, Крутоус 11, Мессі 9, Ковальов 2 - старт, Павлов 19, Янг 14 + 5 передач, Тібодо 0, Мішула 0 + 3 передачі
Черкаські Мавпи: Джонс 15 + 6 передач + 5 підбирань, Скапінцев 13 + 5 підбирань, Янг 8, Ткаченко 8, Сергеєв 0 - старт, Райт 16 - 6 втрат, Конєв 6, Бондаренко 5, Попов 0, Руслов 0, Дзюба 0
Нагадаємо, Ягупова з Фенербахче виграла чемпіонат Туреччини.