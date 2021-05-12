Ягупова з Фенербахче виграла чемпіонат Туреччини

Фенербахче виграв 18 чемпіонський титул

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова з Фенербахче виборола чемпіонський титул турецької Суперліги.

Фенербахче втретє переміг Галатасарай у фінальній серії – 71:56. Українка за 37:30 набрала 18 очок, 5 підбирань, 7 передач, 2 перехоплення.

Цього сезону Фенербахче виграв усі матчі турецької Суперліги: 26 у регулярному чемпіонаті та 8 у плей-оф.

Це вже 18-й чемпіонський титул Фенербахче в турецькій Суперлізі.

Раніше, Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі.