 Харківські Соколи з боями поступилися Дніпру у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
Челсі - Реал 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 6176
Зоря обіграла Дніпро-1, Ворскла зіграла внічию з Десною у 25 турі УПЛ
Сьогодні 20:52 410
Маліновський - найкращий гравець Аталанти у квітні
Сьогодні 20:41 263
Луческу пояснив нічию з Маріуполем
Сьогодні 17:46 1808
Тренера збірної України відправили у відставку
Сьогодні 17:30 3217
Динамо - Маріуполь 0:0. Огляд матчу
Сьогодні 16:57 1260
Оболонь відправила у відставку Яковенка
Сьогодні 16:13 1150
Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 1107
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
Сьогодні 11:39 19150
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 765
Блоги
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 374
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 903
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2876
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 3039
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 3729
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1314
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 17090 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 652
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 523 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 602
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 747 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 12:32 6588 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Valeriy Ruchka
Вчора 10:03 3306
Алієва викликали на кулачний бій
Алієва викликали на кулачний бій Valeriy Ruchka
03.05.2021 20:27 1346
Велогонщик впав перед фінішем і втратив перемогу
Велогонщик впав перед фінішем і втратив перемогу Valeriy Ruchka
03.05.2021 15:42 631
Прямі трансляції
Навколо спорту

Харківські Соколи з боями поступилися Дніпру у Суперлізі

Сьогодні 22:27 175 0
Харківські Соколи зіграли заключний домашній матч у регулярному чемпіонаті Суперліги
Харківські Соколи з боями поступилися Дніпру у Суперлізі
#Харківські Соколи, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи програли вдома Дніпру в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішими у переможців стали Тимофеєнко (16 очок), Бобров (14), Санон (14). 

Суперліга - Регулярний чемпіонат
05 травня

Харківські Соколи – Дніпро 82:88 (19:20, 22:24, 23:19, 18:25)

Харківські Соколи: Чумаков 25о + 12пд, Пейдж 10, Шевченко 10, Богс 9, Бояркін 7о + 5пр, Преслі 7, Нємцу 5о + 6пд, Анісімов 5о + 5пд, Мусієнко 2, Місяць 2.

Дніпро: Тимофеєнко 16, Бобров 14о + 6пд, Санон 14, Глєбов 13, Шундель 9, Закурдаєв 8, Купер 7о + 6пр, Корнієнко 4о + 5пд, Терел 3, Натяжко, Коломойський, Кравцов

Раніше, визначено MVP тижня у Суперлізі.

Коментарі ()