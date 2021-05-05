Харківські Соколи з боями поступилися Дніпру у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Харківські Соколи програли вдома Дніпру в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.
Найрезультативнішими у переможців стали Тимофеєнко (16 очок), Бобров (14), Санон (14).
Суперліга - Регулярний чемпіонат
05 травня
Харківські Соколи – Дніпро 82:88 (19:20, 22:24, 23:19, 18:25)
Харківські Соколи: Чумаков 25о + 12пд, Пейдж 10, Шевченко 10, Богс 9, Бояркін 7о + 5пр, Преслі 7, Нємцу 5о + 6пд, Анісімов 5о + 5пд, Мусієнко 2, Місяць 2.
Дніпро: Тимофеєнко 16, Бобров 14о + 6пд, Санон 14, Глєбов 13, Шундель 9, Закурдаєв 8, Купер 7о + 6пр, Корнієнко 4о + 5пд, Терел 3, Натяжко, Коломойський, Кравцов
Раніше, визначено MVP тижня у Суперлізі.