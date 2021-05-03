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Визначено MVP тижня у Суперлізі

Сьогодні 20:12 434 0
Став відомий гравець тижня у Суперлізі
Визначено MVP тижня у Суперлізі
#Суперліга, #Запоріжжя

Джерело - ukrbasket.net.

Розігруючий Запоріжжя Майка Кеффі визнаний MVP тижня у Суперлізі.

Про це повідомляє ukrbasket.net.

Американський захисник провів два потужних матчі, в яких його команда перемогла клуби з ТОП-5 — Київ-Баскет та Тернопіль. При цьому, у матчі проти Київ-Баскета Кеффі став автором першого за три роки тріпл-даблу в чемпіонаті України, зібравши 13 очок, 15 підбирань та 14 передач.

Символічна збірна ігрового тижня Суперліги: 

Майкл Кеффі (Запоріжжя, 2 матчі) — 23.0 очка, 11.5 передачі, 9.5 підбирання (РЕ 29.5)
Олександр Сізов (Запоріжжя, 2 матчі) — 13.0 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі (РЕ 13.0)
Ді Джей Стефенс (Прометей, 1 матч) — 24 очка, 13 підбирань, 6 перехоплень, 5 передач (РЕ 45)
Нейтан Едріан (Миколаїв, 1 матч) — 29 очка, 15 підбирань, 5 передач (РЕ 36)
Тайрел Нельсон (Хімік, 1 матч) — 27 очок, 7 підбирань (РЕ 29)

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