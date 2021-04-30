Легенда бердянського баскетболу і надалі залишається з рідним клубом

Легендарна вихованка бердянського баскетболу Олександра Радулович (Горбунова) завершила професіональну ігрову кар`єру.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Займатися баскетболом Олександра почала з 11 років. Рідній Чайці віддала близько 20 років. Зіграла 76 матчів за національну збірну України та 20 за молодіжні.

2004 року українка упродовж одного сезону стала двічі найкращою в Європі, виборовши титули MVP на Євробаскетах U-18 та U-20. 2008 року грала в Матчі зірок Євроліги.

Набутий величезний досвід допомагатиме Олександрі і далі розвивати баскетбол у рідному клубі, де вона залишається вже як менеджер.

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