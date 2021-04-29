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Стали відомі суперники України на Євробаскеті-2022

Сьогодні 16:39 321 0
Українська команда потрапила в групу С
Стали відомі суперники України на Євробаскеті-2022
#Україна, #Євробаскет

Джерело - ФБУ.

Відбулося жеребкування групового раунду турніру, за підсумками якої національна команда України дізналася своїх суперників.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Збірна України потрапила в групу С, де зіграє проти національних команд Греції, Хорватії, Італії, Естонії та Великобританії. Всі ігри нашої команди пройдуть в Мілані.

Нагадаємо, спочатку проведення турніру планувалося 2-19 вересня 2021 року, проте в квітні 2020 року ФІБА оголосила про перенесення на вересень 2022 року через пандемії коронавірусу.

Для збірної України це буде 10-й чемпіонат Європи в історії. Кращим результатом нашої команди є шосте місце в 2013 році. 

Раніше, Харківські Соколи переграли Одесу у Суперлізі.

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