Стали відомі суперники України на Євробаскеті-2022

Джерело - ФБУ.
Відбулося жеребкування групового раунду турніру, за підсумками якої національна команда України дізналася своїх суперників.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Збірна України потрапила в групу С, де зіграє проти національних команд Греції, Хорватії, Італії, Естонії та Великобританії. Всі ігри нашої команди пройдуть в Мілані.
Нагадаємо, спочатку проведення турніру планувалося 2-19 вересня 2021 року, проте в квітні 2020 року ФІБА оголосила про перенесення на вересень 2022 року через пандемії коронавірусу.
Для збірної України це буде 10-й чемпіонат Європи в історії. Кращим результатом нашої команди є шосте місце в 2013 році.
Раніше, Харківські Соколи переграли Одесу у Суперлізі.