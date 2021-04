Визначився другий учасник плей-оф НБА

Бруклін Нетс став першою командою в Східній конференції і другий в НБА, яка забезпечила собі вихід в плей-оф.

Бруклін переміг Торонто в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА. Нетс (42-20) одноосібно лідирують у турнірній таблиці Східної конференції, Маямі посідає сьоме місце в таблиці і втратило навіть теоретичні шанси змістити Бруклін в зону турніру плей-ін.

Першою в НБА вихід в плей-оф оформила Юта Джаз, як є лідером Західної конференції.

The East has its first playoff team.



YOUR 𝐁𝐑𝐎𝐎𝐊𝐋𝐘𝐍 𝐍𝐄𝐓𝐒. pic.twitter.com/HUp3VAiiqN