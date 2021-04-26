Визначився перший учасник плей-оф НБА

Юта - є найкращою командою регулярного чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Юта Джаз стала першою командою НБА, яка забезпечила собі участь в плей-оф в сезоні-2020/2021.

Команда з Солт-Лейк-Сіті гарантовано вийшла в плей-оф після недільної поразки Портленда від Мемфісf (113:120). Портленд посідає сьоме місце в таблиці і втратив навіть теоретичні шанси змістити Юту в зону турніру плей-ін.

Джаз показують найкращий результат в лізі – 44-16, включаючи 26-4 на домашньому майданчику. Команда Куїна Снайдера на рідній арені видала серію з 24 перемог поспіль, оновивши історичний рекорд франшизи.

У минулому сезоні Юта вийшла в плей-оф під шостим номером посіву в Західній конференції і поступилася Денвер Наггетс в першому раунді з рахунком 3:4.

Раніше, Вашингтон з Ленем переграв Клівленд.