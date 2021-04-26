 Визначився перший учасник плей-оф НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України
Вчора 18:48 1411
Розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:44 2534
В УПЛ назвали найкращого тренера 23 туру
Сьогодні 13:13 387
Забарний — найкращий гравець 23 туру УПЛ
Сьогодні 12:44 207
Розпочався процес ліквідації Металіста
Сьогодні 11:25 1503
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:45 98377
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 60!
Сьогодні 09:36 7538
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 09:26 6035
Гол Маліновського допоміг Аталанті розгромити Болонью в 33 турі Серії А
Вчора 23:35 695
Суркіс: Ми повернули чемпіонство в місто Київ
Вчора 22:24 559
Блоги
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 2086
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 8483 1
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38! Андрій Твердохліб
Вчора 12:11 5840
Жах в UFC. Боєць зламав ногу під час бою. ВІДЕО 18+
Жах в UFC. Боєць зламав ногу під час бою. ВІДЕО 18+ Valeriy Ruchka
Вчора 11:51 745
Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів
Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів Андрій Твердохліб
24.04.2021 14:38 4229 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Визначився перший учасник плей-оф НБА

Сьогодні 13:43 270 0
Юта - є найкращою командою регулярного чемпіонату
Визначився перший учасник плей-оф НБА
#НБА, #Юта

Джерело - Чемпіон.

Юта Джаз стала першою командою НБА, яка забезпечила собі участь в плей-оф в сезоні-2020/2021.

Команда з Солт-Лейк-Сіті гарантовано вийшла в плей-оф після недільної поразки Портленда від Мемфісf (113:120). Портленд посідає сьоме місце в таблиці і втратив навіть теоретичні шанси змістити Юту в зону турніру плей-ін.

Джаз показують найкращий результат в лізі – 44-16, включаючи 26-4 на домашньому майданчику. Команда Куїна Снайдера на рідній арені видала серію з 24 перемог поспіль, оновивши історичний рекорд франшизи.

У минулому сезоні Юта вийшла в плей-оф під шостим номером посіву в Західній конференції і поступилася Денвер Наггетс в першому раунді з рахунком 3:4.

Раніше, Вашингтон з Ленем переграв Клівленд.

Коментарі ()