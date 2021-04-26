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Каррі встановив історичний рекорд в НБА

Сьогодні 15:13 675 0
Черговий рекорд Каррі в НБА
Каррі встановив історичний рекорд в НБА
#Каррі, #НБА

Джерело - championat.com.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі набрав 37 очок (4/7 двоочкових, 7/14 триочкових, 8/11 штрафних), зробив 7 підбирань і 4 передачі в матчі регулярного чемпіонату НБА з Сакраменто Кінгз (117:113).

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Каррі довів кількість триочкових влучень до позначки 85 за місяць, що є новим рекордом в історії НБА. Розігруючий Голден Стейт перевершив ексзахисника Х'юстона Джеймса Гардена, який реалізував 82 триочкових в листопаді 2019 року.

При цьому Ворріорз зіграють  ще два матчі в цьому місяці. У Каррі є теоретична можливість підкорити позначку в 100 точних кидків з-за дуги.

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