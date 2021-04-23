 Київ-Баскет розібрався з Миколаєвом у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет розібрався з Миколаєвом у Суперлізі

Вчора 22:42 637 0
Київ-Баскет втретє в сезоні обіграв Миколаїв
Київ-Баскет розібрався з Миколаєвом у Суперлізі
#Київ-Баскет, #Миколаїв, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Лідер Суперліги Київ-Баскет у домашній грі обіграв аутсайдера ліги МБК Миколаїв. 

Київ-Баскет виграв домашній матч з рахунком 80:68, втретє в сезоні здолавши миколаївців.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
23 квітня

Київ-Баскет — МБК Миколаїв 80:68 (18:11, 20:16, 22:20, 20:11)

Київ-Баскет: Мессі 15 + 6 підбирань, Близнюк 14 + 8 підбирань, Крутоус 9, Коренюк 6 + 10 підбирань, Ковальов 0 — старт, Павлов 13 + 6 підбирань, Янг 13 + 4 передачі, Тібодо 5, Мішула 5, Дубровін 0, Шевчук 0

Миколаїв: Едріан 33 + 8 підбирань + 3 передачі - 6 втрат, Колтер 13 + 6 підбирань + 4 передачі, Дубоненко 5, Едж 5, Приймак 0 — старт, Заплотинський 6 + 3 перехоплення, Лук’ян 5, Боднар 1, Зайцев 0, Лихой 0

Раніше, Хімік переміг Тернопіль.

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