Київ-Баскет розібрався з Миколаєвом у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Лідер Суперліги Київ-Баскет у домашній грі обіграв аутсайдера ліги МБК Миколаїв.
Київ-Баскет виграв домашній матч з рахунком 80:68, втретє в сезоні здолавши миколаївців.
Київ-Баскет — МБК Миколаїв 80:68 (18:11, 20:16, 22:20, 20:11)
Київ-Баскет: Мессі 15 + 6 підбирань, Близнюк 14 + 8 підбирань, Крутоус 9, Коренюк 6 + 10 підбирань, Ковальов 0 — старт, Павлов 13 + 6 підбирань, Янг 13 + 4 передачі, Тібодо 5, Мішула 5, Дубровін 0, Шевчук 0
Миколаїв: Едріан 33 + 8 підбирань + 3 передачі - 6 втрат, Колтер 13 + 6 підбирань + 4 передачі, Дубоненко 5, Едж 5, Приймак 0 — старт, Заплотинський 6 + 3 перехоплення, Лук’ян 5, Боднар 1, Зайцев 0, Лихой 0
Раніше, Хімік переміг Тернопіль.