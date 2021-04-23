Хімік переміг Тернопіль, Запоріжжя розгромило Харківських Соколів у Суперлізі

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Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
23 квітня
Запоріжжя – Харківські Соколи 102: 79 (36:16, 19:25, 22:23, 25:13)
Хімік — Тернопіль 97:83 (18:26, 22:18, 24:18)
Хімік: Нельсон 17 + 7 підбирань, Войналович 9, Ковляр 6 + 3 передачі, Антіпов 5, Рябчук 5 — старт, Салліван 23 + 18 підбирань, Зотов 13 + 6 передач, Марченко 10 + 4 передачі, Мироненко 9, Рахімшаіков 0, Козак 0, Клевзуник 0
Тернопіль: Калхун 19 + 6 підбирань + 4 передачі, Югба 18 + 10 підбирань, Агафонов 16, Буренко 5, Кольченко 5 — старт, Кальніченко 9, Сандул 5, Подковиров 4, Головчик 2, Шундель 0, Тіщенко 0