Тернопіль обіграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Тернопіль переміг Черкаських Мавп у заключному домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги
Найкращими в переможців стали Омар Келхон (18 очок) та Павло Буренко (16 очок, 5 підбирань, 7 передач).
Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 квітня
Тернопіль – Черкаські Мавпи – 88:79 (21:18, 24:16, 25:26, 18:19)
Тернопіль: Келхон 18, Буренко 16о + 5пд + 7пр, Кальніченко 12о + 7пд, Сандул 9о + 7пд, Агафонов 9, Югба 7о + 8пд, Головчик 7, Кольченко 6, Подковиров 4, Шиманський, Тищенко.
Черкаські Мавпи: Янг 23, Ткаченко 22о + 5пд, Дзюба 11о + 8пд, Бондаренко 9о + 6пр, Уільямс 7, Руслов 5, Сергеєв 2о + 7пд, Мельник.
Раніше, Запоріжжя обіграло Дніпро.