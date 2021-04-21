 Тернопіль обіграв Черкаські Мавпи у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Тернопіль обіграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Вчора 22:53 456 0
Тернопіль обіграв Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

Тернопіль переміг Черкаських Мавп у заключному домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги 

Найкращими в переможців стали Омар Келхон (18 очок) та Павло Буренко (16 очок, 5 підбирань, 7 передач).

Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 квітня

Тернопіль – Черкаські Мавпи – 88:79 (21:18, 24:16, 25:26, 18:19)

Тернопіль: Келхон 18, Буренко 16о + 5пд + 7пр, Кальніченко 12о + 7пд, Сандул 9о + 7пд, Агафонов 9, Югба 7о + 8пд, Головчик 7, Кольченко 6, Подковиров 4, Шиманський, Тищенко.

Черкаські Мавпи: Янг 23, Ткаченко 22о + 5пд, Дзюба 11о + 8пд, Бондаренко 9о + 6пр, Уільямс 7, Руслов 5, Сергеєв 2о + 7пд, Мельник.

Раніше, Запоріжжя обіграло Дніпро.

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