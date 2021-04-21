 Запоріжжя обіграло Дніпро, перемоги Київ-Баскета та Прометея. Результати матчів Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Запоріжжя обіграло Дніпро, перемоги Київ-Баскета та Прометея. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 20:58 124 1
Результати матчів Суперліги
Запоріжжя обіграло Дніпро, перемоги Київ-Баскета та Прометея. Результати матчів Суперліги
#Суперліга, #Запоріжжя, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

21 квітня

Запоріжжя – Дніпро 68:62 (19:15, 19:9, 9:13, 21:25)

Запоріжжя: Кеффі 18 очок + 3 підбирань + 11 передач, Тихонов 11 очок + 6 підбирань + 1 передач, Тітов 3 очок + 2 підбирань, Маяускас 20 очок + 6 підбирань, Міхєєв 4 очок + 1 підбирань + 3 передач

Дніпро: Тимофеєнко 11 очок + 4 підбирань, Санон 7 очок + 3 підбирань + 5 передач, Шундель 10 очок + 1 підбирань + 3 передач, Бобров 13 очок + 5 підбирань + 3 передач, Закурдаєв 3 очок + 1 підбирань + 3 передач

Прометей – Харківські Соколи 104:68 (28:19, 31:13, 18:19, 104:68)      

Прометей: Вон 10 очок + 5 підбирань + 6 передач, Липовий 19 очок + 1 підбирань + 4 передач, Стефенс 23 очок + 9 підбирань + 2 передач, Петров 11 очок + 5 підбирань + 2 передач, Сидоров 11 очок + 5 підбирань + 11 передач

Харківські Соколи: Шевченко 8 очок 2 + передач, Місяць 8 очок + 2 підбирань + 1 передач, Чумаков 7 очок + 6 підбирань + 1 передач, Бояркін 4 очок + 1 підбирань + 4 передач

Хімік (Южне) – Київ-Баскет – 77:87 (21:25, 13:22, 28:19, 15:21)

Хімік: Нельсон 24о + 11пд, Саліван 21о + 9пд + 5пр, Зотов 10, Антипов 7, Войналович 4, Рахімшаіков 4, Рябчук 3, Ковляр 2о + 5пр, Марченко 2, Мироненко.

Київ-Баскет: Близнюк 19, Мішула 15, Павлов 11о + 5пр, Крутоус 11, Янг 8о + 6пр, Тібодо 7о + 10пд, Мейсі 7, Ковальов 6, Коренюк 3о + 5пд.

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