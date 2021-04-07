 Маклемор підписав контракт з Лейкерс | Баскетбол | Champion.com.ua
ПСЖ на виїзді переграв Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 167
Баварія - ПСЖ 2:3. Як це було
Вчора 23:53 4102
Порту вдома програв Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 192
Збірна України розгромила Данію у кваліфікації чемпіонату Європи
Вчора 21:24 542
Сокіл впевнено вийшов до фіналу плей-оф УХЛ
Вчора 21:09 809
Легендарна українка звинуватила російську фігуристку у плагіаті
Вчора 18:10 1509
Україна зберегла 24-е місце у рейтингу ФІФА
Вчора 17:10 409
Баварія прийме ПСЖ, Порту зіграє з Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 08:44 586
Реал розібрався з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
06.04.2021 23:53 827
Реал - Ліверпуль 3:1. Як це було
06.04.2021 23:53 5421
Блоги
ПСЖ відкриває рахунок у матчі проти Баварії уже на 3-й хвилині
ПСЖ відкриває рахунок у матчі проти Баварії уже на 3-й хвилині Valeriy Ruchka
Вчора 22:24 165
Дивовижний автогол. У Колумбії голкіпер забив у свої ворота
Дивовижний автогол. У Колумбії голкіпер забив у свої ворота Valeriy Ruchka
Вчора 15:15 991
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі Valeriy Ruchka
Вчора 12:08 6203
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса Valeriy Ruchka
Вчора 11:53 2747
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 11:17 2341
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
7 Квітня 2021
23:58 Футбол Реал Сосьєдад та Атлетік не виявили сильнішого у 29 турі Ла-Ліги 105
23:54 Футбол ПСЖ на виїзді переграв Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 167
23:53 Футбол Баварія - ПСЖ 2:3. Як це було 4102
23:51 Футбол Порту вдома програв Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 192
23:39 Футбол Неймар отримав дискваліфікацію у чемпіонаті Франції 267
23:25 Футбол Флік може залишити Баварію 269
23:10 Футбол Берлусконі госпіталізували вдруге за два тижні 279
22:55 Баскетбол Сакраменто підписав контракт з Джонсом 267
22:40 Футбол Шаран: Після вилучення з Динамо буду спокійним 348
22:37 ЄВРО 2021 з бадмінтону Стало відомо, хто представлятиме Україну на чемпіонаті Європи 483
22:24 Блог ПСЖ відкриває рахунок у матчі проти Баварії уже на 3-й хвилині 165
22:24 Футзал Данія - Україна 2:6. Огляд матчу 401
22:10 Теніс Завацька перемогла іспанку у друго му колі турніру у Швейцарії 462
21:58 Баскетбол Хімік вдома переграв Прометей. Результати матчів Суперліги 470
21:44 Футбол Інтер переміг Сассуоло в 28 турі Серії А 401
21:40 Футбол Ювентус переграв Наполі у перенесеному матчі Серії А 536
21:24 Футзал Збірна України розгромила Данію у кваліфікації чемпіонату Європи 542
21:09 Хокей. УХЛ Сокіл впевнено вийшов до фіналу плей-оф УХЛ 809
20:55 Баскетбол Маклемор підписав контракт з Лейкерс 534
20:39 Дзюдо Збірна України поїде на чемпіонат Європи без одного з лідерів 1549
20:24 Футбол Ірландія може втратити право на проведення Євро-2020 796
20:09 Футбол Вест Гем хоче викупити конкурента Ярмоленка у Манчестер Юнайтед 854
20:00 Беттінг Ставки на Лігу чемпіонів 2021: матчі плей-офф 687
19:55 Футбол Три півзахисники Олександрії можуть пропустити матч з Десною 743
19:41 Футбол Наполі повісив цінник на Кулібалі 805

Маклемор підписав контракт з Лейкерс

Вчора 20:55 534 0
Гравець проведе в Лос-Анжелесі весь залишок сезону
Маклемор підписав контракт з Лейкерс
#Лейкерс

Джерело - isport.ua.

Лос-Анджелес Лейкерс підписали захисника Бена Маклемора.

Про це повідомляє  ESPN.

Відзначається, що контракт з 28-річним американцем розрахований до кінця поточного сезону.

Гравець був відрахований з Х'юстона, де провів першу половину сезону. У 32 матчах за Рокетс він набирав в середньому 7,4 очка і 2,1 підбору за реалізації 33,1 відсотка триочкових. У минулому сезоні Бен забивав 40 відсотків кидків з-за дуги.

Очікується, що Бен зможе дебютувати за діючих чемпіонів в матчі проти Маямі в четвер, 8 квітня.

Раніше, Каррі встановив унікальний рекорд НБА.

Коментарі ()