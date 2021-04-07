Маклемор підписав контракт з Лейкерс

Джерело - isport.ua.
Лос-Анджелес Лейкерс підписали захисника Бена Маклемора.
Про це повідомляє ESPN.
Відзначається, що контракт з 28-річним американцем розрахований до кінця поточного сезону.
Гравець був відрахований з Х'юстона, де провів першу половину сезону. У 32 матчах за Рокетс він набирав в середньому 7,4 очка і 2,1 підбору за реалізації 33,1 відсотка триочкових. У минулому сезоні Бен забивав 40 відсотків кидків з-за дуги.
Очікується, що Бен зможе дебютувати за діючих чемпіонів в матчі проти Маямі в четвер, 8 квітня.
Раніше, Каррі встановив унікальний рекорд НБА.