Маклемор підписав контракт з Лейкерс

Гравець проведе в Лос-Анжелесі весь залишок сезону

Лос-Анджелес Лейкерс підписали захисника Бена Маклемора.

Про це повідомляє ESPN.

Відзначається, що контракт з 28-річним американцем розрахований до кінця поточного сезону.

Гравець був відрахований з Х'юстона, де провів першу половину сезону. У 32 матчах за Рокетс він набирав в середньому 7,4 очка і 2,1 підбору за реалізації 33,1 відсотка триочкових. У минулому сезоні Бен забивав 40 відсотків кидків з-за дуги.

Очікується, що Бен зможе дебютувати за діючих чемпіонів в матчі проти Маямі в четвер, 8 квітня.

Раніше, Каррі встановив унікальний рекорд НБА.