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Український баскетболіст пояснив зміну прізвища

Сьогодні 17:58 263 0
Максим Звонов прокоментував зміну прізвища.
Український баскетболіст пояснив зміну прізвища
#Звонов

Джерело - Чемпіон.

Нападник Будівельника Максим Звонов пояснив зміну прізвища.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Це моє рішення. З прізвищем Пустозвонов мені, скажімо так, було трохи некомфортно. У дитинстві, бувало, жартували з мене на цю тему. І вже коли я виріс, то дав завдання одному професору вивчити моє родове древо - так і з'ясувалося, що моє прізвище походить від "Звонов".

Тому я вирішив, що до того моменту, коли у мене з'явиться син, у мене вже буде нова прізвище - Звонов. Я просто вирішив прибрати приставку "Пусто". Перед тим, як змінити прізвище, я, природно, переговорив з батьком, показав результати досліджень, і він був не проти.

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У родині нормально поставилися до твого рішення? Так, абсолютно. Адже за фактом це моя ж прізвище. Я прибрав приставку "Пусто", щоб у мого сина було прізвище "Звонов". І, звичайно, Лана (українська художниця Лана Кауфман, пропозиція якої Максим зробив під час Матчу зірок Суперліги 2020 року - прим. Авт.) теж стане Звонова після весілля", - розповів Звонов.

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