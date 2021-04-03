Форвард Будівельника: Сусіди повернулися в Донецьк – у них вдома живуть сепаратисти

Форвард Будівельника Максим Звонов відреагував на події на Сході України.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Хто взагалі міг подумати, що таке трапиться? Навіть у найгіршому розкладі я не міг уявити, що в Україні почнеться війна.

Я спілкуюся з друзями з Донецька, які залишилися там і досі живуть. Ось вони розповідають – комендантська година, нічого не можна зробити.

Одного знайомого просто зупинили на дорозі і машину забрали, він потім не міг цю машину знайти, в результаті знайшов – а її не віддали. У іншого сусіди на якийсь час виїхали з квартири, а коли повернулися – у них вдома вже живуть сепаратисти. Кошмар якийсь.

Люди виїжджають з Донецька у той же Харків – і це для них навіть не відпустка, а справжній рай. Комендантської години немає, відчуття – ніби вийшли з в'язниці. І я їх чудово розумію", - сказав Звонов.