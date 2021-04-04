Джерело - ФБУ.
Прометей залишає Європейську жіночу баскетбольну лігу без нагоди поборотися за бронзу турніру.
Про це повідомляє ФБУ.
Поєдинок проти ТТТ Рига було скасовано. Причиною став позитивний ПЛР тест на COVID-19 у складі української команди.
Нагадаємо, 3 квітня, у важкому поєдинку Прометей поступився білоруському Горізонту за вихід до фіналу - 73:84. Вже за три дні переможець регулярного чемпіонату зійдеться у фіналі жіночої Суперліги України з Київ-Баскетом.
Раніше, форвард Будівельника заявив, що сусіди повернулися в Донецьк - у них вдома живуть сепаратисти.