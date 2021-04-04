 Прометей не зіграє за бронзу Європейської ліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей не зіграє за бронзу Європейської ліги

Сьогодні 12:39 594 0
Матч жіночих команд Прометей - Рига скасовано
Прометей не зіграє за бронзу Європейської ліги
#Прометей

Джерело - ФБУ.

Прометей залишає Європейську жіночу баскетбольну лігу без нагоди поборотися за бронзу турніру.

Про це повідомляє ФБУ.

Поєдинок проти ТТТ Рига було скасовано. Причиною став позитивний ПЛР тест на COVID-19 у складі української команди. 

Нагадаємо, 3 квітня, у важкому поєдинку Прометей поступився білоруському Горізонту за вихід до фіналу - 73:84. Вже за три дні переможець регулярного чемпіонату зійдеться у фіналі жіночої Суперліги України з Київ-Баскетом.

Раніше, форвард Будівельника заявив, що сусіди повернулися в Донецьк - у них вдома живуть сепаратисти.

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