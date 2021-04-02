Фінал Кубку України-2021 перенесено до Києва

Джерело - ФБУ.
У зв’язку зі встановленням з 3 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя червоного рівня епідеміологічної небезпеки та запровадження відповідних карантинних обмежень Федерацією баскетболу України прийняте рішення щодо повернення фіналу Кубку України з баскетболу сезону 2020/2021рр. до міста Києва.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Фінальна гра відбудеться 04 квітня 2021 року о 17.00 у Палаці Спорту Венето.
У матчі за трофей зіграють столичний Будівельник та Черкаські Мавпи. Київський клуб у півфінальному раунді переміг Миколаїв, а черкащани пройшли БК Запоріжжя.