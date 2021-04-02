Фінал Кубку України-2021 перенесено до Києва

Фінальна гра відбудеться 04 квітня 2021 року о 17.00

Джерело - ФБУ.

У зв’язку зі встановленням з 3 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя червоного рівня епідеміологічної небезпеки та запровадження відповідних карантинних обмежень Федерацією баскетболу України прийняте рішення щодо повернення фіналу Кубку України з баскетболу сезону 2020/2021рр. до міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Фінальна гра відбудеться 04 квітня 2021 року о 17.00 у Палаці Спорту Венето.

У матчі за трофей зіграють столичний Будівельник та Черкаські Мавпи. Київський клуб у півфінальному раунді переміг Миколаїв, а черкащани пройшли БК Запоріжжя.