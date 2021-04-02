Фінал Кубку України відбудеться без глядачів

Запоріжжя посилює карантин

Джерело - Чемпіон.

У Запоріжжі з 3 квітня запроваджують посилені карантинні заходи.

Про це повідомляє міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Серед інших обмежень з 3 квітня забороняється проведення масових заходів. Офіційні спортивні заходи дозволено проводити без глядачів.

Нагадаємо, у Запоріжжі 4 квітня має відбутися фінал Кубку України, в якому зійдуться Черкаські Мавпи та Будівельник. Початок матчу о 17:00.