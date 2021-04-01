 Фінал Кубку України відбудеться з глядачами | Баскетбол | Champion.com.ua
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Фінал Кубку України відбудеться з глядачами

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4 квітня визначиться володар Кубку України поточного сезону
Фінал Кубку України відбудеться з глядачами
#ФБУ, #Запоріжжя

Джерело - ФБУ.

У неділю, 4 квітня, в Запоріжжі на фіналі Кубку України з баскетболу будуть присутні глядачі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На вирішальний поєдинок пустять глядачів.

При цьому наголошується, що через епідеміологічну ситуацію трибуни запорізького ПС Юність можуть бути заповнені лише на 30%.

Хто зіграє в фіналі Кубка України, стане відомо у четвер, 1 квітня. Будівельник зіграє з Миколаєвом, а Черкаські Мавпи - з Запоріжжям.

Раніше, БК Запоріжжя переміг Київ-Баскет у чвертьфіналі Кубку України.

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