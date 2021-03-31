 БК Запоріжжя переміг Київ-Баскет у чвертьфіналі Кубку України | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Запоріжжя переміг Київ-Баскет у чвертьфіналі Кубку України

Сьогодні 21:25 120 0
Господарі перемогли з перевагою у сім очок
БК Запоріжжя переміг Київ-Баскет у чвертьфіналі Кубку України
#Запоріжжя, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі Кубку України сезону-2020/21 з баскетболу БК Запоріжжя вдома переміг Київ-Баскет.

Київський клуб перед матчем отримав неприємну звістку - коронавірус у трьох осіб. Це, можливо, психологічно вплинуло на гру гостей і запоріжці здобули перемогу.

БК Запоріжжя у півфіналі Кубку України зіграє з переможцем пари Черкаські Мавпи - Хімік.

Кубок України
Чоловіки. 1/4 фіналу
31 березня

Запоріжжя - Київ-Баскет 89:82 (23:22, 24:20, 24:21, 18:19)

Запоріжжя: Кефі 28о + 6пд, Маяускас 26, Сизов 19, Тихонов 6, Грицак 5о + 10пд, Мальчевський 5о + 5пд, Титов, Морозов.

Київ-Баскет: Коренюк 17о + 7пд, Мейсі 15о + 5пд + 7пр, Близнюк 13о + 7пд, Янг 11, Крутоус 9, Ковальов 7, Мішула 6, Тібодо 4, Шевчук.

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