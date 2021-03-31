БК Запоріжжя переміг Київ-Баскет у чвертьфіналі Кубку України

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфіналі Кубку України сезону-2020/21 з баскетболу БК Запоріжжя вдома переміг Київ-Баскет.
Київський клуб перед матчем отримав неприємну звістку - коронавірус у трьох осіб. Це, можливо, психологічно вплинуло на гру гостей і запоріжці здобули перемогу.
БК Запоріжжя у півфіналі Кубку України зіграє з переможцем пари Черкаські Мавпи - Хімік.
Кубок України
Чоловіки. 1/4 фіналу
31 березня
Запоріжжя - Київ-Баскет 89:82 (23:22, 24:20, 24:21, 18:19)
Запоріжжя: Кефі 28о + 6пд, Маяускас 26, Сизов 19, Тихонов 6, Грицак 5о + 10пд, Мальчевський 5о + 5пд, Титов, Морозов.
Київ-Баскет: Коренюк 17о + 7пд, Мейсі 15о + 5пд + 7пр, Близнюк 13о + 7пд, Янг 11, Крутоус 9, Ковальов 7, Мішула 6, Тібодо 4, Шевчук.