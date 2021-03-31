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У БК Київ-Баскет виявили три випадки зараження коронавірусом

Сьогодні 16:25 246 0
Серед захворілих один баскетболіст
У БК Київ-Баскет виявили три випадки зараження коронавірусом
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Планове тестування гравців БК Київ-Баскет на коронавірус перед виїздом до Черкас виявило відразу кілька позитивних тестів серед гравців і персоналу клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зокрема, позитивні тести були виявлені у гравця жовто-чорних Сергія Павлова, в асистента головного тренера Артема Сліпенчука, а також у лікаря-масажиста Сергія Гумеля.

Всі троє зараз проходять лікування на самоізоляції, тому команда Айнарс Багатскіса змушена буде обходитися без трьох членів делегації.

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