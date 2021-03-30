Легендарного українського баскетболіста відзначили в міжнародній федерації

Один з найкращих українських баскетболістів в історії, олімпійський чемпіон (1988, Сеул), колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков включений до Зали слави ФІБА.

Про це повідомляє Eurohoops.

Міжнародна федерація баскетболу оголосила 12 осіб, які включені до Зали слави в 2020 році. Церемонія відбудеться 18 червня.

Крім Волкова в список також увійшли:

Стів Неш (Канада)

Светослав Пешич (Сербія)

Ізабелль Ф'ялковскі (Франція)

Мечислав Лопатка (Польща)

Агнес Немет (Угорщина)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кенічі Сако (Японія)

Юрі Здовц (Словенія)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервір (США).

Раніше, Ягупова вдруге поспіль претендує на звання MVP сезону у Євролізі.