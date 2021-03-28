Тернопіль переграв Одесу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги Одеса вдома зазнала поразки від Тернополя.
Одеса - Тернопіль 87:95 (20:24, 17:27, 21:20, 29:24)
Одеса: Монді 11 очок + 3 підбирань + 3 передач, Бріджман 14 очок + 8 підбирань + 1 передач, Кондраков 7 очок + 3 передач, Блейлок 12 очок + 6 підбирань, Прокопенко 6 очок + 2 підбирань, Новіков 12 очок + 2 підбирань + 1 передач
Тернопіль: Буренко 15 очок + 5 підбирань + 5 передач, Югба 18 очок + 7 підбирань + 5 передач, Кальніченко 12 очок + 4 підбирань + 1 передач, Агафонов 10 очок + 7 підбирань + 1 передач, Келхон 11 очок + 4 підбирань + 3 передач, Кольченко 17 очок + 3 підбирань + 4 передач
Раніше, Черкаські Мавпи впевнено перемогли Миколаїв у Суперлізі.