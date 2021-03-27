Черкаські Мавпи впевнено перемогли Миколаїв у Суперлізі

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Черкаські Мавпи у матчі регулярного чемпіонату Суперліги вдома обіграли Миколаїв.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
27 березня
Черкаські Мавпи – Миколаїв 87:69 (16:19, 26:11, 25:13, 20:26)
Черкаські Мавпи: Камерон Скотт 7 очок + 1 підбирання + 1 передача, Конєв 7 очок + 7 підбирань + 1 передач, Сергеєв 13 очок + 9 підбирань + 1 передач, Янг 19 очок + 5 підбирань + 2 передач, очок + підбирань + передач, Райт 16 очок + 1 підбирань + 4 передач
Миколаїв: Колтер 26 очок + 1 підбирань + 4 передач, Конате 11 очок + 2 підбирань + 2 передач, Заплотинський 4 очок + 4 підбирань + 2 передач, Ендріан 21 очок + 7 підбирань + 4 передач