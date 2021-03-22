Лень заробив 20 очок за Вашингтон у матчі з Брукліном

Українець провів на паркеті 29 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Бруклін переграв Вашингтон у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Українець Олексій Лень провів на майданчику 29 хвилин, заробив 20 очок, зробив 9 підборів, 1 асист та 2 блок-шоти.

Він забив 8 з 12 двоочкових і 4 з 5 штрафних.

Вашингтон наразі займає 15-е місце у Східній конференції. Візардз виграли 15 матчів та зазнали 26 поразок.

Раніше Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона.