Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона

Джерело - Чемпіон.
Оклахома здобула перемогу над Х'юстоном у рамках регулярного чемпіонату НБА.
Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин 47 секунд. За цей час він заробив 15 очок, зробив 3 передачі та 4 підбирання. Також він виконав 1 перехоплення і допустив 4 втрати.
Захисник Оклахоми реалізував 3/6 триочкових, а також 3/5 кидків із середньої дистанції.
Наразі Оклахома розташувалася на 12 місці в Західній конференції маючи у своєму активі 18 перемог та 24 поразки.
Mykhailiuk moves. #ULTRAMoment | @MichelobULTRA pic.twitter.com/OJA4AnknnL— OKC THUNDER (@okcthunder) March 22, 2021