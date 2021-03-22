 Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона

Сьогодні 08:11 166 0
Оклахома здобула важку перемогу над Х'юстоном
Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона
#Х'юстон, #НБА, #Оклахома, #Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Оклахома здобула перемогу над Х'юстоном у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин 47 секунд. За цей час він заробив 15 очок, зробив 3 передачі та 4 підбирання. Також він виконав 1 перехоплення і допустив 4 втрати.

Захисник Оклахоми реалізував 3/6 триочкових, а також 3/5 кидків із середньої дистанції.

Наразі Оклахома розташувалася на 12 місці в Західній конференції маючи у своєму активі 18 перемог та 24 поразки.

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